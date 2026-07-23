Câte peturi și sticle au reciclat românii în prima parte a anului 2026

Românii au returnat prin Sistemul de Garanție-Returnare peste 2,4 miliarde de ambalaje în perioada ianuarie-iunie 2026, potrivit unui comunicat transmis de RetuRO, administratorul sistemului.
Rata de colectare pentru primele șase luni ale anului a ajuns la 82%, cu trei puncte procentuale mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat o rată de 79%.
Bucureștiul, lider la reciclare
La nivel teritorial, Capitala se află pe primul loc, locuitorii ei ducând la reciclat 331,3 milioane de ambalaje, urmată de județul Ilfov, cu 117 milioane de peturi și sticle reciclate. Județul Timiș este liderul reciclării în afara zonei București-Ilfov, bănățenii returnând 107,2 milioane de ambalaje, fiind urmat de Cluj, cu 101,1 milioane de sticle și peturi, și de Constanța, cu 100,4 milioane de ambalaje returnate.
Cantități record de materiale predate reciclatorilor
Potrivit RetuRO, în medie sunt livrate zilnic aproximativ 70 de camioane cu materiale procesate în centrele de numărare și sortare ale sistemului. „Toate materialele colectate prin Sistemul de Garanție-Returnare au ca destinație instalațiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic”, transmite RetuRO.
Doar în primele șase luni ale anului, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de sticle și peturi, o cantitate cu 6% mai mare față de anul trecut, când fuseseră predate circa 176.500 de tone.
Infrastructura de colectare continuă să se extindă
92% dintre localitățile cu peste 1.500 de locuitori și 74% dintre localitățile cu peste 200 de locuitori au amenajate aparate de colectare a peturilor și sticlelor, arată datele RetuRO. Sistemul de Garanție-Returnare funcționează în România de la finalul anului 2023, iar de la lansare și până acum au fost returnate în total aproape 10 miliarde de ambalaje cu garanție.