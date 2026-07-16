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Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare
Loto
Loteria Română a organizat joi, 16 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au aflat numerele câștigătoare, în timp ce marile reporturi rămân în continuare în joc.
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