Economie· 2 min citire

Donald Trump susține că Iranul trebuie să plătească pentru pagubele aduse navelor și mărfurilor.„Aceste daune pot fi substanţiale”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat24 iul. 2026, 08:42
SursăRealitatea.Net

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Iranul va fi tras la răspundere financiară pentru orice daune aduse navelor sau mărfurilor în contextul disputei privind Strâmtoarea Ormuz, relatează dpa și AFP.

”Daunele vor fi plătite din banii iranieni pe care Statele Unite îi controlează”

„Din acest moment, toate daunele aduse navelor, mărfurilor sau oricărui lucru legat de acestea vor fi plătite din banii iranieni pe care Statele Unite îi au în posesie şi îi controlează”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

El pare să fi făcut referire activele iraniene blocate, deşi rămâne neclar ce bază juridică intenţionează preşedintele american să utilizeze pentru această acţiune.

„Aceste daune pot fi substanţiale, dar, cu toate acestea, acesta este lucrul corect şi echitabil de făcut”, a adăugat Trump.

Războiul cu Iranul a escaladat din nou la începutul acestei luni, după ce forţele iraniene au tras asupra navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Trump nu a menţionat explicit în postarea sa această importantă rută de transport maritim pentru comerţul global cu petrol. Cu toate acestea, armata americană a atacat în repetate rânduri ţinte din Iran în ultimele zile, spunând că îşi propune să prevină alte atacuri asupra navelor comerciale şi a marinarilor.

”Constituie un precedent incendiar”

De partea cealaltă, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că intenţia lui Donald Trump de a folosi fonduri iraniene îngheţate pentru a plăti daunele aduse navelor lovite în Golf creează un „precedent incendiar”.

„Confiscarea activelor altei ţări pentru a achita datorii viitoare (…) constituie un precedent incendiar”, a scris Araghchi pe X.

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