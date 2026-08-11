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Actualitate· 1 min citire
Incident violent la un spital din Slatina. O pacientă a lovit de două ori o infirmieră
Publicat11 aug. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS
Incident violent la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Slatina. O infirmieră de 43 de ani a fost lovită de două ori de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea unor investigații medicale.
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