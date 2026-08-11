Nazare, vești bune pentru economia României: „reacția piețelor a fost una favorabilă”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 aug. 2026, 07:28

Piețele financiare au reacționat favorabil după ce agenția Moody’s a decis să mențină România în categoria țărilor recomandate investițiilor, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale au început să scadă, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Un al doilea semnal pozitiv a venit de la licitația organizată în 10 august, unde cererea investitorilor a fost de aproximativ 2,6 ori mai mare decât suma pe care statul intenționa inițial să o împrumute.

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