Makaveli, plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Va purta o brățară de monitorizare electronică. ”Îmi asum fapta”-VIDEO

Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost plasat de Parchetul Tribunalului București sub control judiciar și are interdicția de a părăsi țara. Influencerului, acuzat de evaziune fiscală, i-a fost montată o brățară de monitorizare electronică și trebuie să plătească statului român suma de 531.047 lei.

UPDATE - PREJUDICIUL adus statului român de Makaveli:

235.348 lei – obligație fiscală principală

295.699 lei – obligații fiscale accesorii (dobânzi și penalități de nedeclarare)

Total: 531.047 lei.

UPDATE - Makaveli are interdicția de a părăsi țara

Totodată, în perioada în care se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligații:

să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinței;

să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;

să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză;

să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență;

UPDATE - Makaveli a fost plasat sub control judiciar după ce și-a recunoscut fapta

„E vechiul dosar, care-l știți cu toții, da? Din 2024, în care, ulterior, mi s-a reținut că eu n-am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. Nu, Ghiță, Gheorghe, Ionuț, ce mai zic trompetele alea”, a declarat influencerul.

Întrebat de unde provin acuzațiile de evaziune fiscală și dacă și le asumă, acesta a răspuns: „În momentul în care cadourile de pe TikTok, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, se consideră evaziune fiscală. Prejudiciul este undeva la 38.000 de euro, nu miliarde, milioane, cât visează unii.”

Reporter: Este adevărat că ați transferat banii către alte persoane?

Makaveli: „Nu este adevărat, nu sunt trei persoane, nici nu sunt inculpați. Sunt singurul inculpat, nu am pe cine să dau în primire, sunt singurul, pot doar să mă dau pe mine și îmi asum fapta. Nu am plătit taxele pe cadourile pe care le-am primit la vremea respectivă.”

Reporter: V-au plasat sub control judiciar?

Makaveli: „Control judiciar, da.”

Reporter: Aveți vreo interdicție?

Makaveli: „Interdicția de a părăsi țara. În rest, o să achit ce am de achitat. La vremea respectivă, nu ne-am dat nici noi seama.”

Întrebat ce sumă de bani are de achitat, influencerul a răspuns: „Undeva la 38.000 de euro e prejudiciul, adică, mai exact, 2.117.000 și ceva de lei.”

Reporter: Aveți interdicția de a posta pe rețelele de socializare?

Makaveli: „Nu, nu, nu are nicio legătură.”

Reporter: Cum a fost experiența nopții petrecute în arest?

Makaveli: „Foarte frumoasă, super, și am plecat de acolo cu dor și cu melancolie.”

UPDATE - Alexandru Zidaru, zis Makaveli, a ajuns la Parchetul Tribunalului București în cătușe și urmează să fie audiat de procurori

Întrebat de ce nu a declarat la stat veniturile obținute din activitatea sa în mediul online, influencerul a răpuns: ”Nu am avut timp”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Influencerul este anchetat într-un dosar de evaziune fiscală, iar în același caz mai sunt cercetate și alte trei persoane care ar fi făcut parte din rețeaua acestuia.

Pentru a ascunde sursa sumelor uriașe, Zidaru ar fi adus bani în țară prin conturile colaboratorilor săi, spun aceleași surse.

Alexandru Zidaru ar fi ascuns, în mod repetat, și nu ar fi declarat veniturile încasate din activitatea de creator de conținut pe platformele de socializare și, astfel, ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 570 de mii de lei.

Sursele Realitatea PLUS spun că Makaveli le-ar fi denunțat pe celelalte persoane vizate în dosar imediat ce a ajuns în fața anchetatorilor, în încercarea de a scăpa de acuzațiile grave, deși el ar fi fost cel care coordona întreaga operațiune.

Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Sebastian Ghiță cu privire la acuzațile privind banii pe care i-ar fi oferit lui Alexandru Zidaru, însă până în momentul publicării acestei știri nu a oferit un răspuns.