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Ministrul Transporturilor: încă 130 de kilometri de autostradă și drum expres se deschid până la finalul lui 2026

Autostradă

Autostradă

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Scris deIonuț Nichita
Publicat9 nov. 2026, 15:44
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Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, a declarat luni că aproximativ 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres vor fi dați în circulație până la finalul anului 2026, dintre care 71 de kilometri sunt deja deschiși.

În planurile Ministerului Transporturilor pentru anul curent este inclus și drumul expres Brăila-Galați. Oficialul a precizat că obiectivul global rămâne la nivelul menționat, dar totalul final ar putea fi mai mic dacă nu se rezolvă problema deschiderii celor 10 kilometri de pe Autostrada A1, secțiunea 4, între Curtea de Argeș și Tigveni.

Detalii despre tronsoanele care intră în funcțiune

Printre cele mai importante lucrări se numără deschiderea a 10 kilometri din lotul 1 al Autostrăzii A0, Autostrada de Centură a Capitalei. Această secțiune va asigura legătura directă dintre drumurile naționale DN1 și DN7.

Autostrada de Centură a Capitalei, A0 din lotul 1 să dăm în trafic 10 km din cei 17,5 km, practic facem legătura DN1 cu DN7. Rămâne pentru primul trimestru al anului viitor să facem legătura A1 cu DN7.

a declarat Ovidiu Popa Ovidiu Popa

Pe Autostrada A3, se prevăd deschideri în două secțiuni distincte. Prima este tronsonul Nădășelu-Zimbor, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri. A doua este tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiș, care adaugă încă 26,35 de kilometri la rețeaua rutieră modernizată.

Pe Autostrada A7, ministrul a anunțat deschiderea loturilor 1 și 2, dintre Bacău și Pașcani. Acestea au o lungime totală de 49,3 kilometri și se extind până în zona municipiului Roman.

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