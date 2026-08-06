Operațiunea de pe brațul Bala intră în faza decisivă. Prima barjă ar putea fi scufundată la ora 15:00

Publicat 6 aug. 2026, 10:50 Sursă realitatea.net

Scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi. Operațiunea a fost amânată miercuri din cauza curenților puternici, care au făcut intervenția prea riscantă. Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) estimează că prima barjă va fi scufundată în jurul orei 15:00, iar întreaga operațiune ar putea dura aproximativ șase ore.

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