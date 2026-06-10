Operațiunea Jupiter - ziua 3: 400 de percheziții în dosare de evaziune, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă

Sursă: realitatea.net

Parchetul General și Poliția Română desfășoară miercuri, în a treia zi a Operațiunii Jupiter, 72 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 416 de mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere.

Conform unui comunicat al Parchetului General, dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă, contrafacere, fals informatic, corupție și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Prejudiciul estimat se ridică la 104.881.330 de lei și 219.575 de euro.



Activitățile operative au ca scop documentarea circuitelor financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și a activităților comerciale nedeclarate, depistarea produselor contrafăcute, investigarea fraudelor din mediul online, precum și descoperirea deținerii ilegale de arme, muniții și materiale pirotehnice.



În paralel, sunt derulate cercetări și în cauze privind infracțiuni de mediu și silvice, inclusiv exploatări ilegale de agregate minerale, depozitări nelegale de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos, precum și cauze având ca obiect fapte de furt, proxenetism, șantaj și exploatarea persoanelor vulnerabile.



Se evaluează, în raport de probatoriul administrat, dispunerea măsurilor preventive și instituirea măsurilor asigurătorii, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin faptele cercetate și a produsului infracțional, precum și în vederea asigurării executării confiscării speciale ori, după caz, a confiscării extinse.

AGERPRES