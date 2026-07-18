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Politica· 1 min citire
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, reacție după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei
Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă, după anunțul premierului Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei, că se bucură că două proiecte pe care le-a inițiat în mandatul său au fost continuate și lansate.
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