Panică în cercul lui Orban: averile zboară din Ungaria cu jeturi private! Unde își ascund miliardele apropiații fostului lider

Schimbarea de putere de la Budapesta a declanșat o reacție rapidă în rândul apropiaților lui Viktor Orbán, care încearcă să-și securizeze averile în afara țării.

Sume uriașe, evaluate la miliarde de forinți, sunt direcționate către destinații precum Emiratele Arabe Unite, Statele Unite sau diverse centre financiare din Asia, în timp ce noua conducere vorbește deschis despre posibile investigații.

Potrivit unor surse citate de presa internațională, inclusiv The Guardian, mai multe zboruri private ar fi plecat în mod repetat din Viena, existând suspiciuni că acestea ar fi folosite pentru transferul rapid al unor active importante.

În paralel, persoane din cercul fostei puteri caută soluții pentru relocare, inclusiv obținerea de vize pentru SUA și oportunități profesionale în structuri apropiate curentului MAGA. Contextul reflectă tensiunile din Ungaria într-un moment de tranziție politică majoră.

Advertising

De-a lungul celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, un grup restrâns din jurul său și al partidului Fidesz a acumulat averi considerabile, în mare parte pe fondul accesului la contracte publice și fonduri europene.

După rezultatul alegerilor, cel puțin trei persoane din acest cerc ar fi început deja să-și transfere activele în afara țării, orientându-se către state din Orientul Mijlociu precum Arabia Saudită, Oman și Emiratele Arabe Unite, dar și către piețe precum Australia sau Singapore.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a reacționat dur, susținând că apropiații fostei guvernări încearcă să-și protejeze averile înainte ca noul executiv să preia oficial puterea la începutul lunii mai, avertizând asupra unor posibile manevre de evitare a răspunderii.