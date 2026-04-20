ANM anunță o răcire accentuată a vremii: ploi abundente, vânt puternic și ninsori în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă în perioada 20 aprilie, ora 10:00 - 23 aprilie, ora 10:00, anunțând o schimbare bruscă a vremii în România. Meteorologii avertizează asupra unei răciri accentuate, însoțite de ploi, intensificări ale vântului și ninsori consistente la munte.

Potrivit specialiștilor, precipitațiile vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor. Luni și în noaptea de luni spre marți, ploile vor afecta în special Maramureșul, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, urmând ca marți și miercuri să se extindă în sudul și centrul țării. Vor fi în special averse, unele însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, izolat depășind 25-35 l/mp. Pe alocuri, sunt posibile și căderi de grindină.

La altitudini mai mari de 1.400 de metri, în zonele montane precum Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni, precipitațiile vor deveni predominant sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va fi consistent, ajungând la 10-15 cm în general și depășind 20-25 cm în Carpații Meridionali.

Advertising

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-55 km/h. În zonele montane, rafalele vor atinge frecvent 70-80 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge temporar la 90-100 km/h, ceea ce determină condiții meteo severe.

Cod galben de vânt

Pentru ziua de luni, în intervalul orar 12:00-22:00, ANM a emis Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, inclusiv Dobrogea, vestul și sudul Olteniei și zone din Transilvania, unde rafalele vor ajunge la 50-65 km/h.

Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă, în special marți și miercuri. Pe timpul nopților, în nordul țării și în zonele depresionare, există risc de brumă.

Schimbarea bruscă a vremii vine cu riscuri pentru agricultură și circulație, în special în zonele montane, unde condițiile de iarnă vor reveni temporar.