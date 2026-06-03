A doua zi de proteste la Finanțele din Olt. Angajații și-au întrerupt activitatea timp de 90 de minute

Sursă: realitatea.net

Activitatea Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Olt și a Trezoreriei a fost suspendată temporar miercuri, timp de aproximativ o oră și jumătate, după ce angajații au declanșat un nou protest spontan față de prevederile proiectului noii legi a salarizării.

"Guvernanții distribuie discreționar veniturile colectate cu foarte multă muncă de către personalul din ANAF, în baza expertizei și experienței acumulate în mulți ani de activitate, mărindu-și propriile venituri din reducerea veniturilor noastre, așa cum rezultă din proiectul legii salarizării. Deși sistemul de finanțe a suferit deja reduceri de venituri începând cu ianuarie 2026 (cu promisiunea că se va reveni în 2027 la salariile din 2025), în două rânduri de restructurări și reorganizări, tot de la noi vor să mai reducă, deci promisa revenire la veniturile anterioare s-a transformat într-o nouă reducere de venituri, conform noii legi a salarizării bugetare cu aplicare din ianuarie 2027. Prin urmare, dorim să transmitem un mesaj clar și categoric guvernanților și decidenților politici: nu mai acceptăm batjocura și nu ne vom opri până nu ne recunoașteți importanța activității pe care o desfășurăm, respectiv asigurarea finanțelor României", a declarat miercuri, pentru Agerpres, Daniel Dumitrașcu.



Salariații AJFP Olt au protestat și marți, tot timp de o oră și jumătate, când au întrerupt activitatea și au stat în fața instituției. Și la Trezorerie a fost miercuri o nouă zi de protest, activitatea fiind suspendată temporar.



Potrivit liderului sindical SEDLEX din cadrul Trezoreriei Slatina, Dragoș Duna, nemulțumirile vizează prevederile proiectului noii legi a salarizării, ''prin care Guvernul intenționează să reducă salariile din sistem cu sume între 2.000 și 4.000 de lei lunar''.



Sindicaliștii din cadrul Trezoreriei Slatina au anunțat că joi vor protesta din nou, pe toată zilei de lucru.