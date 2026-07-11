Prețurile alimentelor explodează. Agricultorii aruncă marfa, iar românii cumpără tot mai puțin

Publicat 11 iul. 2026, 20:53 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile din coaliția de guvernare se mută acum în jurul prețurilor la alimentele de bază. PSD și UDMR cer ca plafonarea adaosului comercial să fie menținută și avertizează că renunțarea la această măsură ar putea aduce un nou val de scumpiri. De cealaltă parte, Ilie Bolojan susține că piața trebuie să funcționeze fără intervenții și că plafonarea nu poate deveni o soluție permanentă, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret alimentescumpiri alimente romania