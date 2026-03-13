Republica Moldova: Nivel galben de alertă, după ce Nistrul a fost poluat cu o substanță petrolieră

Autorităţile din Republica Moldova au beneficiat de sprijin din partea României.

Râul Nistru a fost poluat cu o substanță petrolieră în urma unui atac al Rusiei asupra unei hidrocentrale din Ucraina. Autoritățile din Republica Moldova au transmis că au ridicat la galben nivelul de alertă, iar ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că dacă situația o va impune, va fi oprită temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul țării.

Conform ministrului moldovean al Mediului, analizele de laborator au indicat depășiri ale limitelor admise în zona Naslavcea, ceea ce a determinat autoritățile să crească măsurile de monitorizare și protecție pentru locuitorii din regiune.

„Dacă situația o va impune, suntem pregătiți să sistăm temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul Republicii Moldova, pentru a preveni orice pericol pentru cetățeni.

De la primele ore ale dimineții, partea ucraineană intervine pe malul lor al Nistrului, iar echipele din România sunt deja în teren și instalează filtre suplimentare”, a spus Gheorghe Hajder, potrivit Radio Chișinău .

Pe teritoriul Republicii Moldova, specialiștii monitorizează constant calitatea apei, prelevând probe cu laboratorul mobil la fiecare șase ore. În paralel, sunt instalate filtre suplimentare și sunt folosiți baloți de paie, care au rolul de a absorbi şi reţine substanţele petroliere de la suprafaţa apei.

Sprijin din partea României

Autorităţile din Republica Moldova au beneficiat de sprijin din partea României, care a trimis echipamente şi specialişti pentru instalarea unor filtre suplimentare menite să reducă impactul substanţelor poluante.

Potrivit ministrului moldovean al Mediului, specialiştii efectuează analize de laborator la intervale regulate pentru a urmări evoluţia situaţiei.

„Prelevăm probe de apă cu laboratoare mobile direct din teren la fiecare şase ore, pentru a ne asigura că apa nu prezintă pericole pentru cetăţeni. În funcţie de rezultate, vom decide măsurile necesare pentru protejarea populaţiei”, a explicat ministrul, conform Agerpres .

Oficialul a mai declarat că echipele de intervenţie se deplasează şi în alte zone ale râului pentru a monitoriza situaţia şi a verifica modul în care sunt implementate măsurile de protecţie.

În acest context, Gheorghe Hajder a anunţat că va merge vineri la Soroca pentru a se asigura că echipele din teren acţionează eficient şi pentru a evalua evoluţia situaţiei. Autorităţile au dat asigurări că vor continua monitorizarea permanentă a calităţii apei şi vor informa populaţia despre orice schimbare a situaţiei, astfel încât să fie prevenite eventualele riscuri pentru sănătatea cetăţenilor.