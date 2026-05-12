România, între securitate regională și vocea cetățenilor: de ce contează Summitul B9 de la București

Într-un moment în care securitatea regională a devenit una dintre marile teme ale Europei de Est, România găzduiește Summitul Formatului București 9, cunoscut sub denumirea B9. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni, pe 13 mai 2026, și reunește lideri ai statelor de pe flancul estic al NATO, alături de reprezentanți ai Țărilor Nordice și ai Alianței Nord-Atlantice. Tema reuniunii este „Delivering More for Transatlantic Security”, adică o discuție despre cum poate fi întărită securitatea transatlantică într-o perioadă complicată pentru regiune.

Pentru România, acest summit are o semnificație aparte. Nu este doar o întâlnire diplomatică, cu declarații oficiale și fotografii de protocol. Este un moment în care țara noastră se află din nou într-o poziție importantă pe harta strategică a Europei. Flancul estic al NATO, Marea Neagră, relația cu Statele Unite, sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea politică internă sunt teme care nu mai aparțin doar experților în securitate. Ele ating viața fiecărui cetățean.

De aceea, INSOMAR lansează un barometru rapid prin care românii pot spune cum văd, în acest moment, securitatea țării, rolul României în NATO, relația cu Statele Unite și nivelul de încredere în liderii politici.

Chestionarul durează aproximativ 2 minute și nu solicită date personale precum nume, adresă de email sau număr de telefon. Răspunsurile sunt analizate exclusiv în formă agregată, pentru a contura o imagine cât mai clară asupra percepțiilor publice.

Într-o democrație sănătoasă, vocea cetățenilor nu trebuie să fie auzită doar la alegeri. Ea trebuie ascultată și în momentele în care se discută direcția țării. Iar securitatea nu înseamnă doar tancuri, granițe și alianțe. Înseamnă și încredere. Înseamnă stabilitate. Înseamnă sentimentul că țara merge într-o direcție limpede.

Summitul B9 este un moment al liderilor. Barometrul INSOMAR este un moment al cetățenilor.

