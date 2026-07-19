Actualitate· 1 min citire

Spectatori răniți de grindină la concertul lui Bad Bunny din Milano

Bad Bunny

Bad Bunny

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 10:43

Concertul susținut de cântărețul portorican Bad Bunny la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce o furtună violentă cu grindină a obligat aproximativ 80.000 de spectatori să evacueze stadionul San Siro.

Mai mulţi spectatori au fost loviţi în cap de grindină de mari dimensiuni şi au suferit răni, potrivit pompierilor. Aceştia au primit îngrijiri din partea serviciilor medicale de urgenţă.

Nu este clar dacă respectivul concert va fi reprogramat, potrivit Agerpres.

Spectacolul de sâmbătă a fost al doilea susținut consecutiv de Bad Bunny la Milano. Weekendul trecut, starul portorican a susținut două concerte la Strawberry Arena din Solna, la nord de Stockholm. Următorul spectacol al acestuia este programat pe 22 iulie, în Bruxelles, Belgia.

Nordul Italiei, inclusiv zona Milano, s-a confruntat în acest weekend cu fenomene meteo severe, după mai multe zile de caniculă. Meteorologii au avertizat asupra riscului de furtuni violente, însoțite de ploi torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, generate de pătrunderea unei mase de aer rece peste aerul foarte cald.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Bad Bunnyconcertgrindina

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe