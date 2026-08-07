Trump: Rusia ar putea lovi un stat NATO în această toamnă. Ce spune despre armele pentru Ucraina

Donald Trump avertizează asupra unui posibil atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO în această toamnă, în timp ce explică de ce Statele Unite nu pot furniza Ucrainei anumite sisteme de interceptare. Președintele american susține că inclusiv Pentagonul are stocuri limitate de astfel de echipamente.
Declarațiile vin într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar aliații europeni încearcă să își consolideze propriile capacități de apărare și să sprijine Kievul.
Trump avertizează asupra unui posibil atac
Donald Trump a vorbit despre riscul ca Rusia să își extindă agresiunea dincolo de teritoriul Ucrainei și să vizeze un stat NATO în perioada următoare.
Președintele american a indicat toamna drept o posibilă perioadă în care Moscova ar putea lua o astfel de decizie. Afirmația reprezintă însă o evaluare și un avertisment, nu confirmarea existenței unui plan rusesc de atac.
O eventuală agresiune împotriva unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice ar avea implicații majore, în condițiile în care principiul apărării colective reprezintă unul dintre pilonii NATO.
De ce spune Trump că SUA nu pot trimite mai multe interceptoare
În același context, Trump a explicat că Statele Unite nu pot pune la dispoziția Ucrainei toate sistemele de apărare antiaeriană pe care aceasta le solicită.
Potrivit președintelui american, problema este legată inclusiv de propriile rezerve ale Pentagonului. Washingtonul trebuie să păstreze suficiente echipamente pentru a putea răspunde unei eventuale situații de securitate care ar afecta direct Statele Unite.
Ucraina solicită de mult timp consolidarea apărării antiaeriene, în special pentru protejarea orașelor și a infrastructurii energetice împotriva atacurilor cu rachete și drone.
Ucraina are nevoie de apărare antiaeriană
Sistemele occidentale de apărare antiaeriană au devenit esențiale pentru Ucraina în timpul războiului. Kievul încearcă să protejeze atât populația civilă, cât și obiectivele strategice de atacurile aeriene rusești.
În același timp, statele europene trebuie să găsească un echilibru între sprijinirea Ucrainei și menținerea propriilor capacități militare.
Avertismentul lui Trump privind posibilitatea unui atac asupra unui stat NATO adaugă astfel o nouă dimensiune dezbaterii despre cât de pregătită este Alianța pentru o eventuală escaladare a conflictului.