Trump: Rusia ar putea lovi un stat NATO în această toamnă. Ce spune despre armele pentru Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 21:42

Donald Trump avertizează asupra unui posibil atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO în această toamnă, în timp ce explică de ce Statele Unite nu pot furniza Ucrainei anumite sisteme de interceptare. Președintele american susține că inclusiv Pentagonul are stocuri limitate de astfel de echipamente.

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