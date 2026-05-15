Un băiat de 12 ani, mușcat de trei câini după ce a intrat într-o curte din Slatina. Poliția a deschis dosar penal
Un minor de 12 ani, din comuna Valea Mare, a ajuns la spital după ce a fost mușcat de trei câini, vineri, în Slatina. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, băiatul ar fi pătruns fără drept în curtea unui bărbat de 56 de ani, unde se aflau câinii.
Poliția a fost sesizată chiar de proprietarul curții. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care au stabilit că minorul ar fi intrat pe proprietatea privată pentru a scurta drumul către un magazin din zonă.
În urma atacului, copilul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.
