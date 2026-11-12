Volodimir Zelenski cere ca Europa să fie parte integrantă a negocierilor de pace cu Rusia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 17:38

Volodimir Zelenski a cerut liderilor europeni, într-un summit de la Dublin, ca Uniunea Europeană să devină parte integrantă a negocierilor de pace privind Ucraina, pe fondul divergențelor interne din bloc asupra reprezentării oficiale.

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