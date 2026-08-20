Dian Popescu, dezvăluiri despre gazele de la Neptun Deep: „OMV a stabilit prețul pentru următorii 7 ani"

Dezvăluiri-șoc au fost făcute de Dian Popescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Expertul în energie a scos la iveală înțelegerea de tip Petrom, prin care OMV acaparează resursele de gaz ale țării, conform Realitatea PLUS.

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