Economie· 2 min citire

Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții

Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții

Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 13 nov. 2025, 17:06

Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții

Mulți români nu știu că, atunci când plătesc factura la energie electrică, doar aproximativ jumătate din sumă reprezintă consumul real de curent, în timp ce cealaltă jumătate este formată din taxe, accize, tarife de distribuție și TVA.

Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții

Astfel, pe lângă energia efectiv utilizată, consumatorii achită o serie de costuri suplimentare care includ tarife de transport și distribuție, servicii de sistem, certificate verzi, contribuții pentru cogenerare și abonamente de rețea, toate impuse prin reglementări naționale. Aceste componente non-energetice pot dubla valoarea finală a facturii.

De exemplu, pentru un consum de 143 kWh, valoarea totală a facturii ajunge la 210,75 lei. Din această sumă, energia activă – adică ceea ce s-a consumat efectiv – reprezintă 104,53 lei.

Restul de peste 50% provine din TVA (36,58 lei), tarife de distribuție (42 lei), servicii de sistem (1,83 lei), tarife de extragere din rețea (4,72 lei), contribuții pentru cogenerare (1,20 lei), certificate verzi (10,37 lei), accize (1,04 lei) și abonamente (8,40 lei).

În total, mai mult de jumătate din suma achitată de fiecare client ajunge, direct sau indirect, la bugetul de stat sau la diverse fonduri de reglementare din sectorul energetic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

curentfacturapret

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe