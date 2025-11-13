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Economie· 2 min citire
Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții
Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții
Doar jumătate din factură înseamnă curentul consumat. Restul banilor merg către taxe, tarife și contribuții
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