Advertising
Economie· 2 min citire
Documentul prin care Guvernul Bolojan sărăcește românii. Ce tăieri se fac în legea salarizării
Publicat21 aug. 2026, 08:29
SursăRealitatea PLUS
Proiectul legii salarizării pregătește o reducere a valorii de referință folosite la calcularea veniturilor angajaților de la stat. Indicatorul ar urma să scadă de la 4.100 la 4.000 de lei, deși sindicatele au cerut majorarea lui la nivelul salariului minim brut, de 4.325 de lei. Aplicarea noii valori, împreună cu reducerea sporurilor, riscă să ducă la scăderi de venituri pentru mai multe categorii de bugetari, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 07:43Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos
- 23:34Alertă pe piața carburanților: Noul val de tensiuni din Orientul Mijlociu umflă prețul petrolului
- 20:05România conduce detașat în topul scumpirilor din UE
- 19:15Bolojan alocă bani pentru stadioane, dar taie bursele sociale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News