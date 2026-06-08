Marile bănci reacționează după amenda uriașă aplicată de Consiliul Concurenței pentru manipularea ROBOR

Sursă: realitatea.net

BCR, CEC Bank și UniCredit Bank resping acuzațiile Consiliului Concurenței, după ce instituția a aplicat cea mai mare sancțiune din istoria sectorului bancar pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR, acțiune care ar fi dus la majorarea artificială a ratelor românilor. Încă de duminică, alte bănci importante vizate de sancțiunile Consiliului Concurenței au transmis poziții similare.

Marile bănci comerciale reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat amenzi record pentru zece instituții de credit, acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR pentru a crește artificial ratele românilor. Sancțiunea cumulată depășește orice precedent în sectorul bancar, iar instituțiile vizate resping ferm concluziile autorității.

BCR: „Concluziile sunt neîntemeiate”

BCR, amendată cu 123 de milioane de lei, a transmis că a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenței, însă subliniază că nu a primit încă decizia finală motivată:

„BCR a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenței, însă precizează că, la acest moment, nu a primit decizia finală motivată a autorității. BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate și le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât și în drept. Din perspectiva BCR, poziția Consiliului Concurenței în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeași autoritate a mai analizat în trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR și a constatat, în urma investigației închise în anul 2013, inexistența vreunei încălcări a normelor de concurență. Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate și consecvență a practicii administrative proprii.”

CEC Bank: „Decizia este profund nejustificată”

CEC Bank, sancționată cu 40 de milioane de lei, și-a arătat „profunda îngrijorare” și contestă în totalitate concluziile Consiliului Concurenței:

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață. Respingem categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR. Activitatea CEC Bank pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit.”

UniCredit Bank: „Decizia este injustă și o vom contesta în instanță”

UniCredit Bank, amendată cu peste 431 milioane de lei, respinge categoric acuzațiile și anunță că va contesta decizia: