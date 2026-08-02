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Economie· 1 min citire
Mobilizare masivă pe Dunăre, pentru salvarea producției la Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va devia apa fluviului - IMAGINI AERIENE
Dunărea a ajuns la cote minime
Mobilizare fără precedent pe Dunăre. Armata română începe azi detonările pentru a schimba cursul fluviului, astfel încât producția de energie la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă să poată continua. Potrivit specialiștilor, aceasta mai rezistă doar 5 zile dacă nivelul apei nu va crește.
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