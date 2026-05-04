Românii vor putea investi direct în toată Europa. Cum funcționează noul cont european

Publicat 4 mai 2026, 16:56 Sursă Realitatea Financiara

Românii care își țin economiile în conturi bancare ar putea avea, în curând, o alternativă mult mai flexibilă și mai profitabilă. Un nou mecanism pregătit la nivel european promite să simplifice radical accesul la investiții în întreaga Uniune Europeană, fără birocrația și costurile care îi țin pe mulți departe de piețele externe.

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