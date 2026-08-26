Sorin Grindeanu, atac la Guvern pe legea salarizării: „PNRR nu poate fi argument pentru orice lege”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 21:38

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat miercuri, 26 august 2026, forma legii salarizării și a susținut că Planul Național de Redresare și Reziliență nu poate fi invocat pentru a determina Parlamentul să adopte orice proiect, indiferent de conținut.

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