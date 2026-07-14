UE acordă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene

Publicat 14 iul. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.Net

Consiliul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro destinat Republicii Moldova, fondurile urmând să fie folosite pentru achiziția unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune.

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