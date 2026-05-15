Armistițiul dintre Israel și Liban se prelungește cu 45 de zile. Anunțul Departamentul de Stat al SUA

Israel și Liban au ajuns la un acord privind extinderea cu încă 45 de zile a armistițiului anunțat de președintele american Donald Trump pe 16 aprilie, a transmis vineri Departamentul de Stat al SUA.

„Încetarea ostilităţilor din 16 aprilie va fi prelungită cu 45 de zile pentru a permite realizarea de noi progrese”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

Departamentul de Stat a calificat discuţiile dintre Israel şi Liban, desfăşurate la Washington joi şi vineri, drept „extrem de productive” şi a anunţat că cele două ţări vor relua negocierile la 2 şi 3 iunie.

Negocierile din această săptămână au reprezentat a treia întâlnire dintre cele două părţi de când Israelul şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Libanului, după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului la 2 martie, la trei zile de la începerea războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului. Luna trecută, Israelul şi-a extins invazia terestră în sudul Libanului.

Războiul Israelului din Liban, desfăşurat în paralel cu conflictul dintre SUA şi Iran, a continuat să facă ravagii de când preşedintele american Donald Trump a declarat încetarea focului la 16 aprilie, deşi, de atunci, ostilităţile s-au limitat în mare parte la sudul Libanului.