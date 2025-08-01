AUR CERE DEMISIA LUI BOLOJAN, REFORMATORUL DE CARTON DE LA ORADEA, DUPĂ SCANDALUL CHIRIEI

Grupurile parlamentare AUR cer demisia premierului Ilie Bolojan, "reformatorul de carton de la Oradea", după ce a fost prins cerând bani pentru cazare, în condițiile în care locuiește deja într-o vilă RA APPS.

"Nu trece o zi fără ca „guvernarea austerității” să ne mai servească o lecție de tupeu și dispreț. Ilie Bolojan, reformatorul de carton de la Oradea, a solicitat suma forfetară pentru cazarea acestuia, în timp ce locuiește într-o casă de la RA APPS, oferită gratuit de stat, pentru că ocupă funcția de Prim-ministru.

Așadar, românul de rând trebuie să plătească facturi mai mari, taxe mai multe, i-a fost tăiată și pensia, dar clientela de partid a lui Bolojan trăiește bine-mersi, între locuințe de protocol și bani publici de chirii.

După ce a fost prins cerând banii pentru cazare, deși beneficiază de locuință de la RA APPS, oferită gratuit de stat în calitate de prim-ministru, Ilie Bolojan încearcă acum să dreagă busuiocul. Cu disperare.

Reprezentanții săi au publicat, pe fugă, o cerere de „renunțare” la bani, datată 1 iulie 2025. Problema? Cererea în care Bolojan cerea explicit banii, e datată 27 iulie 2025, adică cu vreo 26 de zile după așa-zisa cerere de renunțare la bani. Și da, ne spun acum, cu un tupeu fantastic, că e vorba doar de o „eroare de completare”, că nu ar fi tăiat un cuvânt. Așa, pur și simplu. A „scăpat”.

Așadar, în guvernul austerității și al eficienței, nici măcar cererile de bani publici nu se știu completa corect. Și când sunt prinși, vin cu explicații penibile, de parcă toți românii ar fi bătuți în cap.

Aceasta nu e doar o gafă. Este o minciună oficială, o încercare de acoperire a unei cereri ilegale de bani publici, o tentativă jalnică de salvare a unei imagini lustruite cu PR, dar care începe să pută de la o zi la alta. Este o bătaie de joc pe față. O sfidare directă a tuturor celor care muncesc cinstit și sunt obligați să suporte consecințele unui sistem de privilegii bine întreținut.

Exact așa a fost și în cazul lui Dragoș Anastasiu. După ce a recunoscut că a plătit șpagă timp de 8 ani, tot guvernul s-a străduit să ne convingă că e, de fapt, un model de onestitate. A urmat presiunea publică. A urmat demisia. Urmează și pentru Bolojan? Așa ar fi normal.

În urmă cu o lună vă băteați cu pumnul în piept că eliminați banii pentru chiriile parlamentarilor. Grupurile parlamentare ale AUR au propus, având în vedere contextul economic actual și măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, ca această măsură să fie extinsă la toți parlamentarii, indiferent de domiciliu.

Domnule Bolojan, ați refuzat amendamentul AUR care propunea acest lucru, iar acum tot voi veniți și cereți bani pentru chirie, deși aveți locuințele de la RA APPS. Nu este nici moral și nici corect față de români!

Românii s-au săturat de reformatori cu locuințe de la RA APPS și cereri „greșite” de bani. S-au săturat de austeritate doar pentru fraieri și privilegii pentru voi. Și s-au săturat să fie prostiți de niște indivizi care mint cu seninătate în timp ce le bagă mâna în buzunar.

Domnule Bolojan, v-ați prins urechile în propriile hârtii. Și acum încercați să ieșiți basma curată cu minciuni grosolane. E prea târziu. Ați fost prins cu mâna în sac și obrazul înfipt în ipocrizie. Având în vedere toate problemele grave cu care se confruntă acest guvern de mituitori, șpăgari și mincinoși notorii, este cazul să faceți un pas în spate, lateral, după cum spunea domnul Anastasiu, și să plecați acasă", susțin reprezentanții AUR.

Sursa: Realitatea din AUR