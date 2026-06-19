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Politica· 1 min citire
Bolojan bagă PNL în ședință de urgență. Liberalii din jurul premierului demis pregătesc Congresul Extraordinar
Ilie Bolojan și Adrian Veștea (Inquam/George Călin)
Publicat19 iun. 2026, 12:53
Sursărealitatea.net
Liderii PNL au fost convocați în acestă după-amiază, de la ora 17:00, la ședința Consiliului Național Extraordinar, programată în format online. Întâlnirea are loc într-un moment critic, în care cele două tabere se luptă simultan pentru preluarea guvernului și a conducerii partidului.
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