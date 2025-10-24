Advertising
Politica· 2 min citire
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
La cererea premierului Ilie Bolojan, Cancelaria Prim-Ministrului a început o verificare amplă a nivelului de radiații electromagnetice din birourile Palatului Victoria
Citește și
- 14:18Veștea, întâlnire cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în timpul Congresului PNL: „Un profesionist foarte apreciat”
- 12:41Ilie Bolojan i-a certat pe jurnaliști la sosirea la Congresul PNL și le-a cerut să-i elibereze calea
- 09:50Călin Georgescu, baie de mulțime la Osica de Sus. Mesaj crucial pentru toți românii
- 09:17PSD decide astăzi dacă intră la guvernare alături de Executivul condus de Adrian Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News