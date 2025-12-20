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Bolojan, vizită-fulger la Constanța, după demisiile în lanț VIDEO

Bolojan, vizită-fulger la Constanța, după demisiile în lanț VIDEO

Bolojan, vizită-fulger la Constanța, după demisiile în lanț VIDEO

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 20 dec. 2025, 09:51

"Vom lua deciziile după Anul Nou"

Premierul Ilie Bolojan nu a ajuns la nicio concluzie după ședința-fulger convocată în urma demisiilor liberalilor din Constanța. Șeful guvernului și al PNL a anunțat că o decizie va fi luată abia după Anul Nou. Inițial, premierul a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor și a evitat contactul cu aceștia.

Vizita premierului în județul Constanța a avut loc după ce Florin Mitroi a renunțat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și a formulat acuzații grave. Acesta susține că era „limitat” și „îngrădit” în mod constant. De altfel, în urmă cu câteva zile, și șeful filialei liberale, Bogdan Huțucă, și liderul PSD Constanța, Felix Stroe, au renunțat la funcții.

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