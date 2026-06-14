Călin Georgescu, mesaj de Duminica Sfinților Români: „Este o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini. Putem renaște!”

Publicat 14 iun. 2026, 22:15 Sursă realitatea.net

Călin Georgescu a transmis un mesaj profund cu ocazia Duminicii Sfinților Români, printr-o postare publicată pe rețelele sale de socializare. Acesta a lansat un apel la redescoperirea identității și a demnității naționale, punând accent pe valorile spirituale transmise de generațiile anterioare și pe necesitatea unei renașteri interioare a societății.

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