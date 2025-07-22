DAN TĂNASĂ, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL AUR, ACUZĂ CCR DE TRĂDARE NAȚIONALĂ: S-A PREDAT INTERESELOR POLITICE ALE SISTEMULUI

Curtea Constituțională a României (CCR) a analizat astăzi sesizarea depusă de parlamentari din opoziție cu privire la primul pachet de măsuri fiscal-bugetar, pentru care Executivul și-a asumat răspunderea, care prevede majorarea cotelor de TVA, creșterea accizelor, tăierea sporurilor și plafonarea pensiilor și salarilor. CCR a decis să respingă în unanimitate această sesizare. Partidul AUR susține că prin acest gest CCR a „abandonat complet” rolul de garant al democrației și „s-a predat intereselor politice ale sistemului”.

„Prin respingerea sesizării AUR privind Legea austerității, Curtea Constituțională a României a demonstrat, pentru a nu știu câta oară în ultimul an, că a abandonat complet rolul de garant al democrației și s-a predat intereselor politice ale sistemului. Nu mai este o instanță constituțională, ci o verigă a regimului care calcă în picioare legea fundamentală a țării pentru a proteja guvernarea abuzivă și disprețul față de cetățeni”, a declarat Dan Tănasă, putător de cuvânt al AUR.

„CCR a legitimat un abuz de putere grosolan: o lege făcută pe genunchi, băgată cu forța prin Parlament, fără dezbatere, fără transparență, fără respect pentru voința poporului. O lege care taie din veniturile celor care muncesc, care cresc copii, care apără țara, dar nu atinge niciun privilegiat din vârful sistemului.

Românii sunt condamnați la sărăcie, dar hoția și parazitismul politic sunt apărate de Curtea Constituțională. Prin măsurile de austeritate, Guvernul Bolojan nu face reforme. Taie indemnizațiile pentru mame, taie pensii, îngheață salarii, scumpește mâncarea, locuințele si medicamentele. În același timp, vicepremierii, sinecurile și camarila de partid își păstrează toate privilegiile. Această decizie este o trădare națională. Este semnul clar că în România de azi nu mai există niciun arbitru independent, nicio instituție care să apere cetățeanul de abuzurile unui guvern autoritar. Se dorește, cu bună știință, sărăcirea populației. Se vrea ca românii să fie dependenți, obedienți și reduși la tăcere. Asta este miza reală. Iar CCR și-a asumat rolul de complice.

Alianța pentru Unirea Românilor nu va renunța. Vom continua lupta cu toate armele legale și democratice. Dacă românii nu se trezesc acum, dacă nu ies din pasivitate, dacă nu înțeleg că sistemul lucrează împotriva lor, atunci vor pierde bătălia. Nu e doar o luptă politică. Este o luptă pentru viitor, pentru demnitate, pentru dreptate. Și nu o putem câștiga singuri. Avem nevoie de fiecare român care nu vrea să fie sclav în propria țară”, a declarat Dan Tanasă, deputat AUR.



