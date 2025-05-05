DOMINIC FRITZ: ROMÂNIA ESTE ÎNTR-UN PERICOL EXTREM DE MARE. VOM VOTA ASTĂZI FORMAL SPRIJINIREA LUI NICUȘOR DAN

"Este probabil cel mai periculos moment de la Revoluție încoace"

Președintele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 5 mai, că partidul va vota astăzi sprijinirea lui Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale. El a precizat că România se află într-un pericol extrem de mare în prezent.

Dominic Fritz a spus că demisia Elenei Lasconi de la conducerea USR reprezintă „un gest de normalitate” pe care îl respectă și i-a mulțumit pentru această asumare. El a explicat că a preluat interimar conducerea partidului în contextul în care este vicepreședintele cu cele mai multe voturi obținute la ultimul congres.

„Voi conduce partidul prin următoarele săptămâni până când vo alege un nou președinte. USR a trecut printr-o perioadă dificilă și va trebui să reclădim încrederea între noi, să lucrăm la unitatea partidului și să reclădim relația cu votanții noștri. Sunt sigur că vom găsi energie pentru a face acest lucru, dar după ce câștigă Nicușor Dan alegerile pentru președinția României.

În următoarele două săptămâni nu vom lua nicio decizie importantă, singura va fi cea pe care o vom lua astăzi - vom vota și formal susținerea lui Nicușor Dan în turul 2.

România este într-un pericol extrem de mare, este probabil cel mai periculos moment de la Revoluție încoace. Suntem confruntați cu un candidat violent, extremist, care vrea să ajungă președintele României.

Este o amenințare pentru bunăstarea fiecărui român - vorbim despre pensiile bunicilor noștri pe care nu le vom mai putea plăti, pentru că România nu se va mai putea împrumuta dacă nu vom avea un președinte de încredere, nicio companie nu va mai investi, nu va produce mai multe locuri de muncă, ci vom vedea concedieri în masă, vom vedea ca investițiile din bani europeni să senoprească, în spitale, școli, satele românești”, a mai spus Dominic Fritz, precizând că USR nu va fi primul partid care vor pleca din Coaliție.