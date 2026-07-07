Advertising
Politica· 1 min citire
Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO
Donald Trumnp în Air Force One (Profimedia)
Publicat7 iul. 2026, 15:23
Sursărealitatea.net
Aeronava prezidențială americană Air Force One, avându‑l la bord pe președintele SUA Donald Trump, a aterizat la Ankara pentru Summitul NATO. Liderul american a fost întâmpinat, la scara avionului, de omologul său turc, Recep Erdogan.
Citește și
- 15:20Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”
- 14:35Oamenii lui Bolojan sar la Nicușor Dan, după ce PSD a făcut apel pentru formarea unei majorități parlamentare
- 12:42PSD, apel către parlamentari pentru formarea, de urgență, a unei majorități
- 12:39Bolojan a convocat ședință de urgență, după ce ar fi fost criticat de la Bruxelles – SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News