Fostul ministru al Muncii desființează legea lui Pîslaru: „Sporurile ar trebui incluse în salarii ca românilor să nu le scadă veniturile după noua lege a salarizării”

Publicat 20 aug. 2026, 21:38 Actualizat 20 aug. 2026, 21:42 Sursă Realitatea PLUS

În exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta a explicat și alte aspecte ale noii legi a salarizării. Totuși, social-democratul susține că noul proiect nu a fost dezbătut cu partidele și că era la piață când l-a primit pe telefon.

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