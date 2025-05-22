GEORGE SIMION A ARUNCAT BOMBA CARE SCHIMBĂ TOTUL: NOUL AMBASADOR AL SUA ÎN ROMÂNIA E PRIETENUL NOSTRU. MODELUL CERUT DE NOI!

Președintele AUR a declarat că noul ambasador al Statelor Unite la București este un politician care susține linia politică a administrației Trump și ideile suveraniste

Liderul suveranist George Simion a făcut un anunț devastator pentru cei care se pregătesc să preia puterea în România. În exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, președintele AUR a declarat că noul ambasador al Statelor Unite la București este un politician care susține linia politică a administrației Trump și ideile suveraniste.

"Va veni un nou ambasador, nu știu dacă unii pot acoperi la nesfârșit ceea ce au făcut. Noul ambasador Darryl Nirenberg este un prieten al României și un prieten al suveraniștilor.

Noul ambasador este exact modelul solicitat de noi la Washington. Noul ambasador nu poate fi păcălit, pentru că este un om cu coloană vertebrală și îi avertizez -eu, de altfel, i-am spus de 2 ori pe domnului Bolojan, de când este președinte interimat- să aibă grijă că interesul Românei este să aibă relații cu Statele Unite și noi suntem singurii care avem o comunicare și o linie deschisă cu Departamentul de Stat și să țină cont că nu doar ei au puterea, că într-o democrație există putere și opoziție, în funcție de votul românilor.

N-au ținut cont. Ei încearcă că să ne marginalizeze, să ne denigreze, să ne asasineze din punct de vedere mediatic," a afirmat George Simion la Culisele Statului Paralel.

Sursa: Realitatea din AUR