GEORGE SIMION CONTESTĂ ALEGEREA LUI NICUȘOR DAN LA CCR: „ESTE O LOVITURĂ DE STAT! NU CEDĂM!”

George Simion, liderul AUR, anunță că va contesta la Curtea Constituțională a României validarea alegerii lui Nicușor Dan ca președinte, invocând aceleași motive pentru care, în decembrie 2024, Curtea a invalidat rezultatele obținute de Călin Georgescu. Într-un mesaj transmis în direct și publicat pe rețelele de socializare, Simion acuză fraude masive, ingerințe externe și manipularea opiniei publice.

Liderul suveranist afirmă că „sistemul” s-a temut de victoria AUR și a pus în mișcare o „operațiune de amploare”, menită să manipuleze alegerile. Potrivit acestuia, bugete de peste 100 de milioane de euro ar fi fost folosite pentru turism electoral în Republica Moldova, în timp ce influenceri și rețele sociale au fost plătite pentru a denigra campania sa.

„Fac acest demers din respect pentru cele peste cinci milioane de români care m-au votat. Alegerile au fost fraudate, ca în 2024, când Călin Georgescu a fost eliminat pe nedrept. Vom contesta această mascaradă exact pe aceleași temeiuri juridice”, a declarat Simion.

El susține că a ales să-l felicite public pe Nicușor Dan doar pentru a evita tensiuni și „vărsare de sânge”, dar în spatele cortinei, acuză „o uriașă manipulare coordonată de servicii secrete și susținută de influențe străine”.

Simion mai susține că datele din numărătoarea paralelă realizată de AUR confirmă victoria sa și că rezultatele oficiale nu reflectă realitatea. „Nu ne-au înfrânt! Poporul român s-a trezit și nu va mai îngenunchea”, a spus el.

AUR va trimite către Curtea Constituțională o contestație oficială, iar liderul partidului îi încurajează pe toți cetățenii care consideră alegerile fraudate să formuleze propriile cereri. „CCR trebuie să fie consecventă cu propria jurisprudență. Dacă nu, va fi clar că asistăm la o lovitură de stat.”

În discursul său, George Simion a lansat acuzații grave la adresa statului francez și a Republicii Moldova, dar și a unor influenceri și jurnaliști, despre care spune că au fost plătiți cu sume uriașe pentru a-i discredita candidatura.

Parlamentarii AUR au anunțat că vor boicota toate procedurile de învestire a noului președinte și a guvernului. Simion afirmă că mișcarea sa nu se va opri și că va continua lupta „pentru democrație, stat de drept și suveranitatea României”.

„Nu cedăm, nu suntem de vânzare! Este doar începutul unei mari victorii pentru poporul român!”, a fost mesajul final transmis de George Simion.



