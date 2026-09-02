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George Simion (președinte AUR): „CNA seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic”

George Simion (președinte AUR)

George Simion (președinte AUR)

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 2 sept. 2026, 14:47

Președintele AUR, George Simion, a atenționat marți asupra noii decizii anunțate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care extinde reglementări extrem de dure asupra creatorilor de conținut din mediul online cu cel puțin 100.000 de urmăritori. Liderul AUR a acuzat măsura ca fiind o formă de cenzură a spațiului public, comparând-o cu practicile unui stat totalitar.

„Vreau să trag un semnal de alarmă asupra cenzurii din spațiul public.

E o decizie nouă a CNA-ului, România va semăna cu un univers concentraționar, un univers liberticid, prin obligativitatea fiecărui posesor al unui cont de social media de a se înregistra la instituțiile statului român dacă are 100.000 de urmăritori”, a declarat George Simion.

George Simion consideră că decizia nu respectă nici pragul stabilit de directivele europene, acuzând că există instituții ale statului care alocă fonduri pentru a cenzura vocea românilor din spațiul public.

„Normativa europeană și recomandarea prevăd un prag de 500.000 de urmăritori, este vorba, de fapt, despre o spaimă totală de vocea românilor în spațiul public.

Şi de aceea se alocă, de la diferite palate, de la diferite instituții, bani pentru a cenzura. În sine, ceea ce a făcut Consiliul Național al Audiovizualului în ultimii ani seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic spre care ar trebui să tindem”, a mai precizat președintele AUR, George Simion.

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