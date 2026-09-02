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Putin reacționează după avertismentul lui Zelenski privind zborurile deasupra Rusiei: „Nu se negociază cu teroriștii”

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat2 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea.net

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat marți la avertismentul transmis de Volodimir Zelenski companiilor aeriene care operează în spațiul aerian rus. Liderul de la Kremlin a susținut că afirmațiile președintelui ucrainean reprezintă o formă de „terorism de stat” și a declarat că Moscova nu poate negocia cu „teroriștii”.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă relatată de agenția rusă TASS. Putin a fost întrebat despre apelul Kievului privind riscurile generate de prezența dronelor ucrainene în spațiul aerian al Rusiei.

„Ni se cere să reluăm negocierile, ni se cer întâlniri directe, însă nu se negociază cu teroriștii”, a spus Vladimir Putin. El a adăugat că avertismentul formulat public de Zelenski ar echivala, în opinia sa, cu o declarație de „terorism de stat”.

Zelenski: Spațiul aerian al Rusiei devine tot mai periculos

Volodimir Zelenski afirmase, într-un mesaj adresat națiunii, că operatorii aerieni, asiguratorii și companiile care deservesc aeroporturile rusești trebuie să ia în calcul pericolele tot mai mari din spațiul aerian al Rusiei, în contextul războiului.

„Spațiul aerian rus devine extrem de periculos”, a transmis liderul ucrainean. Acesta a precizat că aviația civilă nu reprezintă o țintă în sine, însă a avertizat că drone ucrainene ar putea continua să pătrundă în spațiul aerian rus atât timp cât conflictul va continua.

Dronele ucrainene, folosite în atacuri asupra unor ținte din Rusia

Schimbul de declarații vine după o perioadă în care atacurile aeriene s-au intensificat de ambele părți. Rusia a lansat în ultimele săptămâni raiduri repetate asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene, unul dintre cele mai recente atacuri rusești a provocat moartea a 12 persoane și rănirea altor civili.

La rândul său, Ucraina a continuat atacurile cu drone asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei. Printre obiectivele vizate s-au aflat instalații legate de industria petrolieră, dar și alte infrastructuri economice.

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