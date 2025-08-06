GEORGE SIMION, PREZENT LA DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI LUI KAROL NAWROCKI, NOUL PREȘEDINTE AL POLONIEI: MESAJUL LIDERULUI AUR

"Azi a depus jurământul noul președinte al Poloniei! C-așa-i lumea trecătoare, Unul naște altul moare, Lume, soro lume", a transmis, miercuri, președintele AUR George Simion într-un mesaj pe Facebook. Liderul suverniștilor se află miercuri în Varșovia, acolo unde Karol Nawrocki, un apropiat al președintelui american Donald Trump, a depus jurământul pentru un mandat de cinci ani în funcția de președinte al Poloniei.

Anterior mesajului de pe Facebook, George Simion a declarat pentru Realitatea PLUS: "Deși am pornit de la același nivel, diferența a făcut-o guvernarea Lege și Justiție (PiS), partidul principal care l-a susținut pe Karol Nawrocki, președintele ales. Diferența la alegerile din mai între România și Polonia au făcut-o exact cei 8 ani de guvernare, când Lege și Justiție - partidul fraților Kaczynski - a apucat să își pună oameni onești, curați, desprinși de moștenirea sistemului și de toată infecția care a fost și au putut reclădi. Au clădit într-un sens în care au occidentalizat țara, au asigurat prosperitate - o diferență foarte mare acum între România și Polonia.



Totodată, au păstrat unele companii de stat. Cea mai mare companie de petrol - Orlen, cea mai mare companie de asigurări obligatorii din centrul și estul Europei. Vedem multe companii din Polonia, inclusiv bănci care activează în România. Este un model pentru noi în acest moment Polonia. O guvernare conservatoare, suveranistă, identitară, după 10 ani în care a fost președinte Andrzej Duda și a avut două mandate de succes, cu proiecte interesante regionale ca Inițiativei Trei Mări, acum vine Karol Nawrocki, care îi va continua munca. Sperăm să existe și o schimbare de guvern cât mai repede aici, Donald Tusk fiind pentru publicul din România similar cu această coaliție racul, broasca și cu știuca de la noi".



George Simion a fost singurul oficial Român invitat la ceremonie.

