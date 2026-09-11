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Grindeanu, atac devastator la Bolojan: „Îl văd agitat în ultimele zile”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat11 sept. 2026, 13:12
SursăRealitatea.Net

Atac dur al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că premierul este „agitat în ultimele zile”, că vrea să scape cât mai repede și pune această stare inclusiv pe seama scăderii din sondaje.

„Cred că l-ar ajuta mai mult pe el în acest moment. Eu cred că... deja îl văd agitat în ultimele zile. E cuvântul potrivit. Vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil şi dânsul şi echipa din jurul domniei sale la sondaje. Umflatul cu pompa cu pompa de boţi din primăvară pare că s-a dezumflat şi asta probabil duce şi la această agitaţie”, a declarat Grindeanu, întrebat fiind cu ce ar ajuta o demisie a lui Ilie Bolojan, în condițiile în care acesta este oricum premier interimar..

Ce spune Grindeanu despre o posibilă nominalizare a lui Nazare

Liderul PSD a fost întrebat și dacă ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, poate fi o propunere pentru funcția de premier.

Sorin Grindeanu a răspuns însă printr-un mesaj referitor la evenimentul personal al ministrului interimar de Finanțe, care urmează să se căsătorească la sfârșitul acestei săptămâni.

„Îi doresc casă de piatră. Înțeleg că mâine (sâmbătă - n.r.) are nunta. Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a afirmat liderul PSD.

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