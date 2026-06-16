Hamas salută acordul dintre SUA și Iran și cere oprirea războiului din Gaza

Hamas a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va contribui și la reducerea violențelor din Fâșia Gaza.
Într-un comunicat oficial, mișcarea islamistă palestiniană a felicitat Iranul, unul dintre principalii săi aliați regionali, pentru ceea ce a numit „fermitatea” manifestată în fața presiunilor și provocărilor externe. Hamas și-a exprimat, de asemenea, speranța că înțelegerea dintre Washington și Teheran va genera efecte pozitive asupra situației din regiune.
Organizația a cerut ca acordul să faciliteze „încetarea imediată a agresiunii” israeliene în Fâșia Gaza, precum și în Liban și pe celelalte fronturi de conflict din Orientul Mijlociu.
Fâșia Gaza continuă să fie afectată de confruntări și bombardamente, după aproape doi ani de război declanșat de atacul fără precedent lansat de Hamas asupra Israelului. În pofida unui armistițiu fragil aflat în vigoare din octombrie anul trecut, violențele nu au încetat complet, iar atacurile israeliene continuă aproape zilnic.
Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 992 de palestinieni și-au pierdut viața de la intrarea în vigoare a armistițiului. Datele instituției sunt considerate credibile de Organizația Națiunilor Unite. La rândul său, armata israeliană a anunțat că cinci militari au fost uciși în aceeași perioadă.
Reacția Hamas a venit la scurt timp după anunțarea acordului dintre Teheran și Washington. În aceeași zi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că forțele israeliene vor continua să fie prezente în Gaza, Liban și Siria „atât timp cât va fi necesar”, semnalând că perspectivele unei retrageri rapide rămân limitate.