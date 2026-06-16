Mesaj ferm al lui Trump despre războiul din Ucraina: „Este o nebunie ce se întâmplă acolo”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 14:40

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului G7, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina continuă.

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