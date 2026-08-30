Miron Mitrea, atac dur la adresa premierului: „Ne crede proști! E o minciună gogonată că n-a știut cu cine se întâlnește în biroul de la Guvern”

Publicat 30 aug. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a lansat critici extrem de dure în exclusivitate la Realitatea PLUS, acuzându-l pe primul-ministru că induce în eroare opinia publică și că încearcă să se disculpe prin explicații lipsite de credibilitate. Fostul politician susține că este imposibil ca un șef de Guvern să primească în birou persoane fără o verificare prealabilă din partea serviciilor de informații.

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