NICUȘOR DAN A VOTAT LA FĂGĂRAȘ, ORAȘUL NATAL, ÎN APLAUZELE A ZECI DE OAMENI: NU EXISTĂ DOUĂ ROMÂNII, ESTE O SINGURĂ ROMÂNIE

Nicușor Dan a votat la Școala Gimnazială nr. 4 din Făgăraș, orașul său natal, unde a fost întâmpinat de mai mulți localnici. Când a intrat în curtea școlii, el a fost aplaudat de oameni.

Nicușor Dan a venit la vot alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Nu a făcut multe declarații înainte să intre în secția de vot.

A dat mâna cu cei care l-au așteptat în secție, iar apoi le-a spus jurnaliștilor: „Nu există două Românii, una a marilor orașe și una a micilor orașe. Este o singură Românie”, a spus candidatul independent la alegerile prezidențiale, înainte să intre în secția de vot.

După ce a votat, Nicușor Dan a venit din nou în fața jurnaliștilor și a făcut mai multe declarații.

„Am ales să votez aici la Făgăraș, ca să le transmitem oamenilor ca e important să ne amintim de unde am plecat”, a spus el, făcând apel către toți românii să iasă la vot.

Întrebat despre fraudele acuzate de George Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vreau să facem campanie în ziua votului”.

Apoi a răspuns în limba engleză la întrebările jurnaliștilor străini.

Sursa: Newsinn