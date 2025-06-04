NICUȘOR DAN, DISCUTIE TELEFONICĂ CU ANTONIO COSTA DUPĂ ALEGERI. CE AU STABILIT CEI DOI ÎNAINTE DE SUMMITUL UE

4 iun. 2025, 18:54
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Discuția a avut loc în contextul alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului, iar liderul european l-a felicitat pentru rezultat și i-a transmis mesaje de susținere.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a precizat că a reafirmat angajamentul României pentru o cooperare strânsă cu partenerii europeni și pentru susținerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

În cadrul discuției, cei doi lideri au abordat mai multe teme esențiale pentru viitoarea reuniune a Consiliului European din iunie. Printre acestea se numără securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și eforturile de consolidare a competitivității economice a Uniunii.

Nicușor Dan a transmis că este pregătit să colaboreze cu Antonio Costa și ceilalți membri ai Consiliului European pentru a promova prioritățile comune ale blocului comunitar.

Citește și:

