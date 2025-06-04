NICUȘOR DAN, DISCUTIE TELEFONICĂ CU ANTONIO COSTA DUPĂ ALEGERI. CE AU STABILIT CEI DOI ÎNAINTE DE SUMMITUL UE
NICUȘOR DAN, DISCUTIE TELEFONICĂ CU ANTONIO COSTA DUPĂ ALEGERI. CE AU STABILIT CEI DOI ÎNAINTE DE SUMMITUL UE
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Discuția a avut loc în contextul alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului, iar liderul european l-a felicitat pentru rezultat și i-a transmis mesaje de susținere.
Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a precizat că a reafirmat angajamentul României pentru o cooperare strânsă cu partenerii europeni și pentru susținerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.
În cadrul discuției, cei doi lideri au abordat mai multe teme esențiale pentru viitoarea reuniune a Consiliului European din iunie. Printre acestea se numără securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și eforturile de consolidare a competitivității economice a Uniunii.
Nicușor Dan a transmis că este pregătit să colaboreze cu Antonio Costa și ceilalți membri ai Consiliului European pentru a promova prioritățile comune ale blocului comunitar.
Sursa: Newsinn
Citește și:
- 17:44 - Victorie pentru Realitatea PLUS: Curtea de Apel București a decis să suspende decizia CNA prin care se ridică licența postului. Televiziunea Poporului NU se închide
- 16:22 - Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru - Sara Qudah (CPJ): România intră în tiparul global al cenzurii administrative
- 21:02 - Călin Georgescu, mesaj crucial după retragerea licenței Realitatea Plus: „Un abuz și o nedreptate periculoasă. Ora 20:55, președintele interzis de Sistem, în direct la Culisele Statului Paralel - LIVE TEXT
- 20:11 - George Simion, mesaj de forță de la tribuna Parlamentului: „Voi, puterea, ați închis Realitatea Plus”
