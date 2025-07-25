NICUȘOR DAN SE FACE CĂ NU ȘTIE NIMIC DESPRE SCANDALUL LEGAT DE DRAGOȘ ANASTASIU: LĂSAȚI-MĂ SĂ MĂ INFORMEZ!
NICUȘOR DAN SE FACE CĂ NU ȘTIE NIMIC DESPRE SCANDALUL LEGAT DE DRAGOȘ ANASTASIU: LĂSAȚI-MĂ SĂ MĂ INFORMEZ!
Dan a afirmat că nu este la curent cu scandalul din jurul vicepremierului Dragoș Anastasiu, despre care Realitatea Plus a dezvăluit că a dat mită ani la rând unui inspector ANAF
Aflat în vizită oficială în Austria, președintele Nicușor Dan a afirmat că nu este la curent cu scandalul din jurul vicepremierului Dragoș Anastasiu, despre care Realitatea Plus a dezvăluit că a dat mită ani la rând unui inspector ANAF, dar a scăpat de acuzații pentru că l-a denunțat.
Întrebat despre situația lui Anastasiu, Nicușor Dan a răspuns, inițial, că "nu cunoaște situația", iar apoi a cerut răgaz pentru a se informa, pentru că "este pentru prima dată" când aude despre acest subiect.
Dragoș Anastasiu, vicepremierul șpăgar, se victimizează și acuză presiuni: Acum 15-17 ani, unii funcționari ai statului român șantajau firmele
Șeful statului a precizat, totuși, că ideea de a aduce în guvern oameni din afara administrației este bună, pentru că “statul român a intra într-o rutină administrativă și atunci trebuie să aduci oameni din exteriorul sistemului pentru eficientizare.”
Reacția Guvernului după dezvăluirile Realitatea Plus despre Dragoș Anastasiu: Nu a avut calitatea de ...
Vicepremierul șpăgar Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră onorifică o avocată, fostă ofițer SRI
Citește și:
- 08:06 - Trump nu vine la summitul B9 de la București. SUA va trimite un oficial-cheie pe fondul crizei politice
- 21:22 - Crin Antonescu, atac dur la adresa PNL după căderea Guvernului Bolojan: „Deceniul Iohannis a desfigurat partidul ideologic. Riscă să rămână doar în cartea de istorie”
- 21:18 - Grindeanu, răspuns dur pentru Gheorghiu, după ce l-a acuzat de semnarea listării companiilor de stat: „Este o inversare a faptelor"
- 19:50 - Alertă în capitala Rusiei. Soldații care repetau pentru paradă au rupt-o la fugă în adăposturi - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News